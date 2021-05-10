الاحتلال الإسرائيلي يغير على قطاع غزة

أخبار ليبيا24

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بدء مهاجمة أهداف حماس العسكرية في غزة وأرسل قوات إضافية إلى هناك.

واعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إطلاق الصواريخ الفلسطينية اعتداء شديد على إسرائيل.

وبالتزامن مع نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بطاريات للقبة الحديدية، في عدة مناطق وسط البلاد، صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة، على شن ضربات جوية على قطاع غزة من دون عملية برية.

جاء ذلك في الوقت الذي تجدد فيه إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات القريبة.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عدة صواريخ باتجاه مدينة القدس، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لقوات الاحتلال لسحب قواتها من المسجد الأقصى بعد الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين هناك.