أمريكا تعين السفير ريتشارد نورلاند مبعوثا خاصا لها إلى ليبيا بالإضافة لمهمته كسفير

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، تعيين السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، للعمل أيضًا بصفته المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا بالإضافة إلى مهمّته كرئيس للبعثة الدبلوماسية إلى ليبيا.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن نورلاند سيقود الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز الدعم الدولي لإيجاد حلّ سياسي وشامل ومتفاوض عليه يقوده الليبيون، وتيسّره الأمم المتحدة.

وأضافت، أن إضافة دور المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى مسؤوليات السفير نورلاند كرئيس بعثة مؤشّر على الأهمية الكبرى التي توليها الولايات المتحدة للتواصل الدبلوماسي المُركّز على مستوى عالٍ لدعم العملية السياسية الليبية التي ستبلغ ذروتها في الانتخابات التي ستجري في 24 ديسمبر 2021.

وأفادت أن نورلاند سيعمل عن كثب مع شركائنا الرئيسيين لتعزيز الجهود لإبقاء العملية السياسية على المسار الصحيح وضمان إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، كما سيعمل عن كثب مع الزملاء من شتى الوكالات في واشنطن والمجتمع المدني والشركاء في المجال الإنساني لتعزيز دور الولايات المتحدة في دعم الشعب الليبي بنشاط في سعيه لتحقيق السلام الدائم والأمن والازدهار في بلدهم كما سيُبقي المبعوث الأمريكي الخاص الكونغرس على اطلاع وثيق بجهودنا.