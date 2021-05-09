مصدر نفطي يكشف إنتاج ليبيا من النفط الخام 

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كشف مصدر مسؤول نفطي اليوم الأحد أن إنتاج النفط في كافة المواني والحقول النفطية بلغ حوالي مليون 350 ألف برميل.

وأشار المصدر – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – إلى أن إنتاج شركة الواحة منها حقل السماح وجالو بلغ 59 ألف برميل والإنتاج الكلي للشركة بلغ 285 ألف برميل يوميا.

وأوضح أن شركة الخليج العربي كل المواني والحقول تشتغل وبلغ قيمة إنتاج الشركة حوالي 750 ألف برميل يوميا.

وذكر أن الإنتاج في ميناء الحريقة بلغ 65 ألف برميل، وأيضا الزويتينة يصدر 60 ألف برميل يوميا، وحقل الأمال التابع لميناء رأس لانوف التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية بلغ قيمة إنتاجه 7000 برميل يوميا.

وأفاد أن حقل مرسى البريقة إنتاج شركة سرت يصدر 100 ألف برميل، موضحًا أن شركة سرت لا تستطيع أن تصدر أكثر من هذه الكمية