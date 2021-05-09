شركة الكهرباء تكشف تواصل أعمال سرقة الأسلاك 

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كشفت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة مجهولة الهوية قامت أمس السبت بسرقة 200 متر من أسلاك الكهرباء في دائرة توزيع شرق بنغازي.

وأوضحت الشركة أن الأسلاك المسروقة ضغط عالي من محولات نسمة إلى محطة (11صفر 1) في دائرة توزيع شرق بنغازي مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

وذكرت الشركة أن مجموعة مجهولة الهوية أخرى قامت السبت أيضًا بسرقة أسلاك كهرباء مسافة 600 متر على خط شمس الحرية بمنطقة الحي الصناعي تاجوراء مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

وفي ذات السياق، أفادت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة مجهولة الهوية سرقت السبت أسلاك كهرباء مسافة 1000 متر على خط معهد النفط 30 الحشان بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل