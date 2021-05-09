تعرف على شحنات النفط المصدرة من ميناء الحريقة خلال الأسبوع الأول من مايو
شحن "2" مليون برميل من النفط إلى دولة الصين
أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك
- في الأول من مايو رست الناقلة النفطية ” TAHOE SPIRIT ” والتي تحمل علم جزر الباهاما .
- تم شحنها بــ “350” ألف برميل من النفط الخام .
- هذه الناقلة تعتبر الأولى بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الميناء .
- وفي الثاني من مايو غادرت الناقلة النفطية الثانية “RUM FORD” بعد شحن 650 ألف برميل .
- ورست في الخامس من نفس الشهر الناقلة النفطية “PETALIDI” لشحن مليون برميل .
- كل هذه الشحنات التي تقدر بحوالي 2 مليون برميل توجهت لدولة الصين .
- ميناء الحريقة النفطي يستقبل النفط الخام من حقلي السرير ومسلة عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .