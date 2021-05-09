تعرف على شحنات النفط المصدرة من ميناء الحريقة خلال الأسبوع الأول من مايو

شحن "2" مليون برميل من النفط إلى دولة الصين

9 مايو، 2021 12:24 ص
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أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك

  • في الأول من مايو رست الناقلة النفطية ” TAHOE SPIRIT ” والتي تحمل علم جزر الباهاما .
  • تم شحنها بــ “350” ألف برميل من النفط الخام .
  • هذه الناقلة تعتبر الأولى بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الميناء .
  • وفي الثاني من مايو غادرت الناقلة النفطية الثانية “RUM FORD” بعد شحن 650 ألف برميل .
  • ورست في الخامس من نفس الشهر الناقلة النفطية “PETALIDI” لشحن مليون برميل .
  • كل هذه الشحنات التي تقدر بحوالي 2 مليون برميل توجهت لدولة الصين .
  • ميناء الحريقة النفطي يستقبل النفط الخام من حقلي السرير ومسلة عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .

9 مايو، 2021 12:24 ص
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