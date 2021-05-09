أخبار ليبيا 24 – متابعات

رمضان هذا العام كان اخف وطأة على مدينة مصراتة فيما يخص الوباء والحجر الصحي، والناس هذا العام أقل التزامًا والحياة عادت بوتيرتها الرمضانية المعتادة.

من جهته، قال المواطن محمد عقوب إن شهر رمضان هذا العام لم يكن بالاختلاف الكبير عن رمضان العام الماضي، رغم انتشار الفيروس وحالات الإصابات كل يوم .

عقوب أوضح – خلال لقاء وكالة أخبار ليبيا 24 به – أن الناس حدث لها نوع من الاعتياد ونوع من التعايش، لافتًا إلى أن رمضان العام الماضي كان الخوف والتوجس كبير لدي أهالي المدينة .

وتابع أن الناس لم يكن لديها قاعدة ومعلومات واضحة عن الفيروس، ولم نكن نعرف كيفية طريقة انتشاره ولكن هذا العام الناس أصبحوا يستعطون التعايش، منوهًا إلى أن رمضان هذا العام كانت له نكهة كم سبق في الشهر الكريم .

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ولفت إلى أن هذا العام كان التواصل مع الناس مستمر ، وكانت هناك تجمعات ولكن مع وجود نوع من الوعي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وتسير الحياة في مصراتة بوتيرة اعتيادية في الاسواق والمحلات، رغم استمرار تسجيل إصابات جديدةٍ ووافيات .

وفي ذات الشأن، قال الشاب ياسر حويو “هناك نوع من التفريق في الالتزام بموضوع الوقاية الفيروس كورونا في هذا الشهر الكريم، وهناك نوع من عدم المبالاة أو قلة حرص من ناحية التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات .

حويو تابع أن هناك بعض الناس لديهم درجة حرص والتزام بشكل كبير ، وفي المقابل ازدادت حالات الإصابة والوفيات بشكل كبير .

ويأمل أهل المدينة أن يزول شبح الوباء قريباً خاصةً مع بدء حملة اللقاح ومع ذلك حل رمضان هذا العام في أجواءٍ اعتادوها وأحبوها لسنواتٍ طويلة.