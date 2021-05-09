المنقوش تصل غات للوقوف على أوضاع المدينة

أخبار ليبيا 24

وصلت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، رفقة نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إلى بلدية غات القريبة من الحدود مع الجزائر.

وكان في استقبالهما بأرض مطار غات الدولي عميد وأعضاء المجلس البلدي غات وأعيان وحكماء ونشطاء والفعاليات النسائية بالبلدية وأمراء الأجهزة الأمنية العاملة بالبلدية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية للتواصل مع المواطنين في كل أنحاء البلاد والوقوف على أوضاع المدن والمناطق الجنوبية.

وكانت قد قالت المنقوش اليوم الأحد إن الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد إخواننا الأفارقة.

وطالبت المنقوش التي خلال زيارتها بلدية القطرون ومعبر التوم الحدودي مع النيجر ضمن جولة في مناطق الجنوب الليبي الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها خاصة أن ليبيا لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.