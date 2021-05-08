تنظيف كورنيش طبرق بعد سحب 18 ألف لتر من المازوت رش الشاطئ بمادة كيميائية خاصة بإذابة أي مخلفات نفطية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس لجنة مكافحة تلوث خليج طبرق عبدالباسط موسى القذافي الانتهاء من سحب مادة المازوت بعد عمل استمر لعدة أيام لمكافحة تلوث خليج طبرق ومنطقة الكورنيش.

القذافي أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أنه التلوث حصل بعد تسرب مادة المازوت من خزانات محطة طبرق البخارية لتوليد الكهرباء.

يشار إلى أن عميد بلدية طبرق أطلق استغاثة لإنقاذ خليج طبرق استجاب لها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وأصدر تعليماته إلى شركتي الخليج والبريقة عن طريق إدارة السلامة بالمؤسسة .

وقال إن عميد بلدية طبرق شكل لجنة لمكافحة هذا التلوث وباشرت أعمالها بإيقاف التسرب من المحطة البخارية والسيطرة عليه.

ولفت إلى أن اللجنة بدأت أمس الخميس في الخطوة الثانية في تطويق كتل مادة المازوت بأطواق الحماية بمنطقة الكورنيش .

وأشار إلى أنه تم تعبئة 90 برميل وكل برميل يحوي على عدد 200 لتر ، وتقدر الكمية التي سحبت من كورنيش طبرق حوالي 18 ألف لتر من المازوت.

وذكر القذافي أنه تم رش الشاطئ بمادة كيميائية خاصة بإذابة أي مخلفات نفطية وهي مادة آمنة ولاتسبب أضرار بيئية للبحر أو الكائنات البحرية أو الأعشاب البحرية .

وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية كان لها دور كبير في تنظيف الكورنيش وإيقاف التسرب .

وتابع أن الخطوة الثانية هي تنظيف الميناء التجاري تليها الخطوة الأخيرة لتنظيف بقايا المازوت بالمحطة البخارية.