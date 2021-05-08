تنتوش: الحكومة عملت بمعزل عن “مالية النواب” بشأن تعديلات الميزانية تنتوش: مالية النواب ستجتمع الأسبوع المقبل وتتسلم مشروع الميزانية من النواب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش أن حكومة الوحدة الوطنية عملت بمعزل عن اللجنة فيما يخص تعديلات مشروع الميزانية، ما وسع الهوة بينهم لعدم تفاعلها رغم المراسلات العديدة.

تنتوش أوضح ، في تصريحات صحفية أن الحكومة لم تتواصل مع لجنة المالية ولم ينسق بينهم فيما يخص مراجعة الملاحظات الواردة على مقترح مشروع الميزانية.

وأضاف أن اللجنة لم تطلع بعد على تعديلات الحكومة لعدم تعاونها، متابعا أن “مالية النواب” ستجتمع الأسبوع المقبل وتتسلم مشروع الميزانية من رئاسة مجلس النواب .

وأفاد بأن اللجنة ستعمل على مراجعة كل الملاحظات على مشروع الميزانية تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب من جديد، مؤكدا أنها ستنتهي من الملاحظات في أسرع وقت ممكن.

وصوت أعضاء مجلس النواب، قبل أيام، بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفقًا لملاحظات مجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.