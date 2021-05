تحديد موعد اختراق الصاروخ الصيني للغلاف الجوي للأرض

أخبار ليبيا24

توقّعت مؤسسة “أيروسبيس كوربوريشن” الفضائية الأميركية الممولة من الحكومة، أن يكون موعد اختراق الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” الصيني غلاف الأرض الجوي في حدود 4 ساعات قبل أو بعد الساعة 03:22 من صباح الأحد بتوقيت غرينتش.

وفي تغريدة على توتير، قالت “أيروسبيس كوربوريشن: “آخر توقعاتنا لعودة جسم الصاروخ 09 مايو 2021 03:22 بالتوقيت العالمي المنسق ± 4 ساعات على طول المسار الأرضي الموضح هنا”.

Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 May 2021 03:22 UTC ± 4 hours along the ground track shown here. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zVEpA pic.twitter.com/SwpuJBqC2R

