تحديد موعد اختراق الصاروخ الصيني للغلاف الجوي للأرض

8 مايو، 2021 5:21 م
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أخبار ليبيا24

توقّعت مؤسسة “أيروسبيس كوربوريشن” الفضائية الأميركية الممولة من الحكومة، أن يكون موعد اختراق الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” الصيني غلاف الأرض الجوي في حدود 4 ساعات قبل أو بعد الساعة 03:22 من صباح الأحد بتوقيت غرينتش.

وفي تغريدة على توتير، قالت “أيروسبيس كوربوريشن: “آخر توقعاتنا لعودة جسم الصاروخ 09 مايو 2021 03:22 بالتوقيت العالمي المنسق ± 4 ساعات على طول المسار الأرضي الموضح هنا”.

ويحمل الصاروخ على متنه مركبة “تيانهي” غير المأهولة وكان قد انطلق من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل الماضي.

 

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8 مايو، 2021 5:21 م
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