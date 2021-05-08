بالفيديو | اختلاف سلوك الأهالي في مدينة جالو بين العام الماضي وهذا العام كيف تعايش أهالي مدينة جالو مع جائحة كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يأتي رمضان للعام الثاني على مدينة جالو مع وباء الكورونا. الذي خيم عليها منذ عام عشرين عشرين، ولكن بدابير وقاية أقل من ما كانت عليه العام الماضي .

ويقول أخد المواطنين الذي التقت بهم أخبار ليبيا 24 إن هناك اختلاف بين رمضان هذا العام والعام الماضي، وكان رمضان العام الماضي الناس على أمل أن الجائحة تنتهي والأمور ترجع كم كانت وأفضل من قبل، لكن الناس نعايشت مع الكورونا.

تابع المواطن أن الناس كانت متخوفة ومترددة من زحمة الأسواق ومحال الملابس، لكن هذا العام الأهالي غير العام الماضي، والأسواق مكتظة بالمواطنين .

وتشهد الأسواق في جالو حركة للبيع والشراء بوتيرة اعتيادية والناس هنا أقل احترازًا لعله التعود أو لعل انخفاض نسبة المصابين هو ما بعث المزيد من الاطمئنان في نفوس الأهالي فعجلهم أقل احترازًا .

ومن جهته، قال مواطن أخر “العام الماضي كانت كورونا في بدايتها وكان التخوف والترهيب منها كبير ، وهذا جعل الناس ملتزمة بالحظر وعدم التجول والبقاء في المنازل .

ويتابع أن هذا العام الناس لا نعلم ماذا نسميه هل هو ملل من الإجراءات أو عدم مبالاة، ونلاحظ عدم اهتمام بطرق الوقاية والتباعد الاجتماعي .

وتشدد العناصر الطبية في جالو بضرورة المحافظة على التدابير الوقائية لمنع انتشار المرض، ولعل رمضان هذا العام كان أخف وطأة على سكان المدينة من العام الماضي.