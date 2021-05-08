انقطاع الكهرباء عن أكبر حقل مياه النهر الصناعي انقطاع إمداد المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك على طول مساري المنظومة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة الجمعة انقطاع التيّار الكهربائي عن أكبر الحقول وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل عن الخدمة.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على “فيسبوك” أن انقطاع التيار أدّى إلى انقطاع إمداد المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك على طول مساري المنظومة، مشيرا إلى أن غرفة التحكم الرئيسية بالمنظومة تتواصل باستمرار مع الشركة العامة للكهرباء لإصلاح الخلل.

وكان الجهاز قد أعلن أمس، أن الفريق الفني بغريان الذي يقوم بعمليات التعبئة و أعمال المراقبة الضرورية للخط الرئيسي لنقل المياه ترهونة – بوزيان تعرض إلى مطاردة ومضايقة من قبل سيارة معتمة الزجاج حاولت إجبار الفريق للتوقف لكن لم يحدث أي مكروه.

وطالب جهاز النهر الصناعي الجهات الأمنية على طول مسارات المنظومة خاصة الواقعة بمناطق الضغوط العالية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتوفير الحماية لتمكين الفرق بإدارة المنظومة من إنجاز كل المهام المكلفة بها لضمان استمرار تدفق المياه لمناطق الاستهلاك و بالكميات المخصصة و المتاحة.