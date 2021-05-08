المنقوش: وزيرة الخارجية من أكبر الداعمين لحفتر ويجب عزلها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف رئيس الأركان العامة بحكومة عبدالرحيم الكيب، يوسف المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بــ”القرموطية”، مؤكدا أنها من أكبر الداعمين لخليفة حفتر، ومواقفها معروفة منذ مدة بعيدة، على حد قوله.

المنقوش انتقد في تسجيل صوتي له، ما سماه “عمليات تشويه والدها محمد المنقوش”، ووصف ما تم تداوله عنه في مواقع التواصل الاجتماعي بالافتراء والكذب، قائلا “الدكتور محمد المنقوش من أكبر المعارضين للجان الثورية ولم ينتسب يوما ما إليهم”.

وأضاف “كانت اللجان الثورية في مستشفيات وكلية الطب بنغازي يحاربوه، وأخرجوه من الكلية وحرموه من التدريس، وكان من أكبر الداعمين لثورة 17 فبراير منذ البداية والكلام الذي صدر بحقه كذب وافتراء، وابنته يجب أن تتحمل مواقفها، ويجب عزلها من الوزارة لأن مواقفها داعمة لحفتر”.

وتابع “ما تم تداوله يعد تشويهًا لأسرة بالكامل أعتز بالانتساب لهذه الأسرة العريقة والمجاهدة في جميع الأوقات؛ فأيام الطليان كانوا مع المجاهدين في معركة الحاني، كما تم إعدام اثنين من آل المنقوش في عهد معمر، وكانوا أيضا في 17 فبراير”.

وتقود جماعة الإخوان المسلمين – المنصنفة كمنظمة إرهابية من قبل مجلس النواب الليبي – وبعض الأصوات الأخرى التابعة للجماعة الليبية المقاتلة حملة شرسة ضد المنقوش بسبب دعواتها المتكررة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، على رأسهم القوات التركية.