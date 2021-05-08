 العوامي: الظروف المحلية والدولية مناسبة للتعامل بحزم مع الميليشيات المسلحة

أخبار ليبيا 24

أكد عز الدين العوامي، النائب السابق لرئيس المؤتمر الوطني العام، أن الظروف المحلية والدولية مناسبة للممارسة الحزم مع الميليشيات المسلحة، يأتي ذلك عقب الهجوم الذي تعرض مقر اجتماعات المجلس الرئاسي بفندق كورنثيا في طرابلس.

وقال العوامي عبر صفحته بـ فيسبوك، “إن المجاملة وعدم المواجهة هما ما أفسد عملنا أثناء المؤتمر الوطني”.

وكانت قد حاصرت مليشيات مسلحة مقر فندق كورثينا في طرابلس، على خلفية تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإخراج المرتزقة من ليبيا.