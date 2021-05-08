“الشؤون الاجتماعية” توضح تفاصيل صرف منحة الزوجة والأبناء

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قال مدير مشروع منحة الزوجة والأبناء بوزارة الشؤون الاجتماعية علي البوسيفي، إن القيمة المصروفة حاليا هي منحة الأولاد الأقل من سن الـ “18” عامًا.

البوسيفي أوضح – في تصريحات على قناة “ليبيا الأحرار”، أن علاوة الزوجة والبنات فوق الـ “18” سنة ستصرف لهم الأسابيع القادمة بعدما تتحقق وزارة الشؤون الاجتماعية من عدم حصولهم على رواتب من الدولة.

وأفاد مدير المشروع بأن قيمة منحة الزوجة والأولاد تضاف إلى الحساب الجاري الذي أجرى فيه آخر معاملة لمخصصات أرباب الأسر.

وتابع بأن أي مراجعات أو تعديلات أو استفسارات يرجع فيها لوزارة الشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة مشروع منحة الزوجة والأولاد.