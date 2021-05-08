الدبيبة يدين الهجمات ضد الفلسطينيين بالقدس على يد قوات الاحتلال

أخبار ليبيا24

دان رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على الفلسطينيين داخل باحة المسجد الأقصى.

وأكد الدبيبة، في تغريدة على تويتر، وقوف ليبيا إلى “جانب القضية العادلة للشعب الفلسطيني وندين الهجوم على المسجد الأقصى قبلتنا الأولى والإخلاء القسري غير المسبوق للمواطنين الفلسطينيين”.

وقال الدبيبة: إن “هذه التصرفات تقوض عملية السلام وعلى المجتمع الدولي الالتزام بمسؤولياتهم بإيجاد حل عادل لصالح الفلسطينيين”.

وأصيب المئات من الفلسطينيين بجروح في صدامات عنيفة دارت في القدس، الجمعة، خاصة في باحة المسجد الأقصى، بعدما اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية باحة المسجد، وسط غضب متزايد إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها بمنطقة في القدس الشرقية يدعي مستوطنون يهود ملكيتهم لها.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز وقنابل صوت على شبان فلسطينيين قاموا برشقها بالحجارة عند المسجد الأقصى.