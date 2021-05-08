الحكم المحلي تطالب البلديات بتقارير فتح حسابات الإيرادات المحلية

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طالبت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عمداء البلديات بموافاتها بتقارير حول فتح حسابات الإيرادات المحلية، وذلك وفق ما نشر في “منصة حكومتنا” التابعة للحكومة.

ودعت الوزارة، في كتابها الدوري الأول، البلديات إلى استكمال الإجراءات الخاصة بفتح حسابات الإيرادات تنفيذا لأحكام القانون واللوائح.

ويهدف ذلك إلى تمكين البلديات من تحصيل مواردها المحلية.

والتقى أن وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، منذ توليه الوزارة عددا من عمداء البلديات وممثلين عنها بهدف الوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه أعمالهم.