“البركان” تنفي ما نشر حول اقتحامها لمكان اجتماعات الرئاسي وهيبة : الاقتحام الذي حدث هو اقتحام للفندق وليس لمقر اجتماعات الرئاسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفت قوات مايسمي بـ “بركان الغضب” ما نشر عبر وسائل إعلامية بشأن اقتحامها لفندق كورنثيا مكان عقد اجتماعات المجلس الرئاسي .

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها آمر محور وادي الربيع في عملية بركان الغضب وآمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، مختار الجحاوي .

وقال الجحاوي – بحسب ماذكرت وكالة الأناضول – “لا يوجد اقتحام للفندق ولا محاصرة، وإنما هي رغبة من مليشيا البركان في الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي للتباحث في عدة أمور”.

وأضاف أن مطالبهم تتمثل في أن يكون وقف إطلاق النار سار على الطرفين .

وطالب بأن تسري قرارات القائد الأعلى للجيش على كل الأطراف وليس على طرف بعينه، مشيرا إلى عدم امتثال قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لقرارات القائد الأعلى للجيش، حسب قوله .

وأكد الجحاوي دعم مليشيا البركان للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، ودعم الدولة المدنية.

وتابع “ندعم المجلس الرئاسي لكننا نريد توضيح بعض الأشياء كتجاوزات الطرف الآخر ” .

وحول الدور التركي في ليبيا قال الجحاوي: “عندما تخلى الجميع على ليبيا وقفت تركيا معنا ودعمتنا للوصول للانتخابات والدولة المدنية” حسب قوله .

من جانبها، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة في تغريدة عبر تويتر “‏الاقتحام الذي حدث الليلة في طرابلس هو اقتحام لفندق، وليس لمقر المجلس الرئاسي الذي ليس له مقر دائم للاجتماعات”.

وأضافت “الموقع هو مقر من مقرات اجتماعات المجلس، واليوم هو يوم عطلة أسبوعية وليس يوم عمل ولم يتعرض أحد لأذى”.