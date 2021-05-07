مجلس النواب يرفض بيان الدول الغربية ويعتبره تدخلًا في الشأن الداخلي 

أخبارليبيا24

أعلن مجلس النواب اليوم الجمعة رفضه القاطع لما ورد في بيان الدول الغربية باعتباره تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي.

وأكد مجلس النواب في بيان له أن البيان الصادر عن سفارات دول ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة لدى ليبيا تجاوزاً مرفوضاً من سفراء الدول التي أصدرت البيان.

وأشار مجلس النواب إلى أن هذا البيان لا يخدم التوافق الوطني الذي أُنجِز بعد وقت طويل وتطلب جهدًا كبيرًا لنصل إلى ما تحقق اليوم.

وشدد المجلس على ضرورة إنجاز جميع الأطراف للاستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه بإجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

وكانت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات والمتحدة في ليبيا، أصدرت بيانا مشتركا حول أهمية دعم المؤسسات للتجهيز للانتخابات في وقتها المحدد.

وقالت في بيانها، إن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، وتعتقد أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570.