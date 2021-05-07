مثنية على التزام قيادة الجيش.. البعثة الأممية ترحب بالإفراج عن دفعة من سجناء سجن قرنادة

أخبار ليبيا 24

رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بإفراج قيادة الجيش الوطني عن عدد من السجناء بسجن قرنادة، مثنية على التزامها المعلن بالإفراج عن المزيد من السجناء خلال شهر رمضان.

ودعت البعثة في بيان لها اليوم الجمعة، كافة الأطراف إلى الإفراج عن المحتجزين قبل عيد الفطر، مؤكدة على أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراءً حيوياً لبناء الثقة ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان باعتبارها أساس ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وكان قد أكد مصدر عسكر رفيع أمس الخميس الإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين بسجن قرنادة والبالغ عددهم 54 معتقلا، أغلبهم من مدينة درنة.

المصدر أضاف أن إجمالي السجناء المفرج عنهم خلال شهر رمضان سيكون 193 سجينا، مشيراً إلى أن المجموعة الثالثة من المفرج عنهم ستكون ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد المحجوب أعلن في تصريح سابق لأخبار ليبيا 24 عن خروج الدفعة الأولى من السجناء المفرج عنهم من سجن قرنادة بمنطقة الجبل الأخضر في الثاني من مايو الجاري .