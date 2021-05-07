قادة محاور طرابلس بصدد إصدار بيان بشأن رفضهم لعدد من القرارات وفرض أخرى

أخبارليبيا24- خاص

قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن قادة محاور طرابلس هذه الأثناء في اجتماع مغلق بعد انتهاء الاجتماع الأول الموسع مع كافة القادة بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن الاجتماع تناول قرار تكليف حسين العائب المكلف بالمخابرات العامة، واستمرار تكليف الحداد رئيساً للأركان العامة وعدم إقالته.

وذكر المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته أن المجتمعون شددوا كذلك على استمرار عمل غرفة العمليات المشتركة للمنطقة الغربية.

وأضاف المصدر ذاته، أن بعد انتهاء الاجتماع المغلق سيتم إصدار بيان ختامي بالخصوص.