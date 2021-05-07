في واحدة من أبرز ديربيات الكرة الليبية.. ملعب شهداء بنينا يستضيف مواجهة هامة بين الأهلي والنصر

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يشهد ملعب شهداء بنينا مساء اليوم الجمعة لقاء الأهلي بنغازي والنصر ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في واحدة من أبرز ديربيات الكرة الليبية ومن أكثرها تشويقا وندية لما للفريقين من قاعدة جماهيرية كبيرة.

وتعود جذور المنافسة بين الفريقين إلى خمسينيات القرن الماضي.

وبدأت المنافسة بين الفريقين خلال الدوري الليبي موسم 70-71 حيث التقيا لأول مرة في المسابقة المحلية وانتهى لقاء الذهاب أهلاويا 3-2 وحسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء الإياب .

وتواصلت المواجهات في مسابقة الدوري الليبي موسم 71-72 وعاد الأهلي ليحقق الفوز ذهابا 1-0 وتعادل الفريقين إيابا 0-0

وفي موسم 72-73 كان التعادل سيد الموقف ذهابا وإيابا بنتيجة 1-1 ، وتعادل الفريقين موسم 74-75 ذهابا 1-1 وحقق الأهلي الفوز إيابا 1-0

وفي موسم 75-76 تعادل الفريقين ذهابا 1-1 وايابا 0-0 .

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في مناسبتين خلال موسم 76-77 وبذات النتيجة 1-0

وعرف النصر نغمة الفوز خلال موسم 77-78 حيث التقى الفريقين في 3 مباريات حيث تعادلا 0-0 ومن ثم حقق النصر الفوز 1-0 ليعود ويتفوق في مباراة فاصلة في الدوري 1-0 .

وتوقفت مواجهات الفريقين في الدوري لسنوات لتعود موسم 84-85 حيث تعادل الفريقان 1-1 في الذهاب و حقق الأهلي التفوق إيابا 2-0 ويعود ويحقق الفوز في مباراة فاصلة للتأهل للرباعي بنتيجة 4-2 .

وفي موسم 85-86 حقق الأهلي الفوز 1-0 في الذهاب وتعادل الفريقين 0-0 في الإياب.

وتلقى النصر الخسارة أمام غريمه التقليدي موسم 86-87 بنتيجة 2-1 ومن المفارقات أن النصر حقق بطولة الدوري في هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه.

وتعادل الفريقين 1-1 خلال موسم 87-88 وتعادلا بذات النتيجة موسم 88-89 .

ومن المفارقات ايضا ان النصر حقق الفوز على غريمه التقليدي موسم 91-92 بنتيجة 1-0 ولكن الاهلي توج بلقب البطولة آنذاك وفي موسم 1992-1993حقق الاهلي التفوق ذهابا وايابا بنتيجة 3-1 و 1-0 .

والتقى الغريمان موسم 1994-1995 وتعادلا ايجابيا 1-1 وتواصل مسلسل التعادلات موسم 97-98 ذهاب واياب بنتيجة 0-0 وكذلك موسم 2006-2007 ذهابا وايابا بنتيجة واحدة وهي 1-1 وتعادلا موسم 2007-2008 ذهابا وايابا 0-0 .

وفي موسم 2008-2009 حقق الاهلي الفوز ذهابا 2-1 وتعادل الفريقين ايابا 1-1 .

وفي عام 2009-2010 تفوق الاهلي ذهابا 2-1 ورد النصر بالفوز ايابا 3-1 .

وتعادل الفريقين 0-0 موسم 2010-2011 الذي توقف بسبب احداث 17 من فبراير

وتقابل الفريقين موسم 2016 تفوق الاهلي في الذهاب 3-1 وتعادلا ايابا 1-1 .

وتقابلا موسم 2018 في دوري التتويج فحقق الاهلي الفوز في المباراة الاولى 2-0 وحقق النصر التفوق في المباراة الثانية 1-0

والتقى الفريقين موسم 2019 الذي توقف في آخر مباراة جمعت الفريقين وحقق خلالها الأهلي بنغازي الفوز بنتيجة 1-0 .