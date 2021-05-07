تعافي أسعار النفط وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي

أخبار ليبيا24

تعافت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية محققة ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم يوليو المقبل 0.40 بالمائة لتتداول عند 68.53 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.26 دولارا للبرميل.

واختتمت العقود تداولات الأمس عند 68.09 دولارا للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01 بالمائة إلى 90.86 مقارنة بالافتتاحية عند 90.87.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم يونيو القادم 0.37 بالمائة لتتداول عند مستويات 65.14 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.90 دولارا للبرميل، بعدما اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 64.71 دولارا للبرميل.