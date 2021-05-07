بلدية سبها تطالب بوقف تنامي ظاهرة البناء العشوائي

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حثّ المجلس البلدي سبها، الخميس، الجهات الأمنية والضبطية بضرورة القيام بمهامهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه تنامي ظاهرة البناء العشوائي والاعتداء المتكرر على المساحات والمباني العامة واستغلال المسطحات الخضراء والحدائق والميادين والبناء على الأرصفة.

وطالب المجلس، في بيان، المواطنين بالتعاون مع هذه الجهات من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والمظهر العام للمدينة.

وقال إنه يتابع بكل اهتمام ظاهرة البناء العشوائي والاعتداء المتكرر على المساحات والمباني العامة واستغلال المسطحات الخضراء والحدائق والميادين والبناء على الأرصفة دون الأخذ في الاعتبار المخططات والمعايير الفنية المعتمدة في التخطيط وتحويلها إلى مراكز نشاط تجاري “غير مشروع” دون تتبع الإجراءات القانونية .