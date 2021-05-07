الولايات المتحدة تؤكد دعمها لدعوة المنقوش بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا24

أكد، السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشدة دعوة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما في ذلك القوات التركية.

وفي، تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية، على تويتر، قال السفير نورلاند: “نؤيد تماما دعوة وزيرة الخارجية منقوش الواضحة لخروج القوات الأجنبية في صالح السيادة الليبية والاستقرار”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تجديد وزيرة الخارجية الدعوة لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي، جاويش أوغلو.