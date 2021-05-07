النهر الصناعي: انقطاع الكهرباء سيتسبب في انقطاع المياه عن مدن غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، عن انقطاع الكهرباء عن أكبر الحقول وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل عن الخدمة، الأمر الذي سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الاستهلاك على طول مساري المنظومة .

وأشار الجهاز في بيان له إلى أن غرفة التحكم الرئيسية بالمنظومة في تواصل مستمر مع الشركة العامة للكهرباء.

مشددا على أن جميع الفرق بمواقع المنظومة جاهزة حال عودة الكهرباء للحقل لتشغيل الآبار ومحطة الضخ، وفتح صمامات التحكم بالتدفق لإعادة تدفق المياه للمستهلكين.