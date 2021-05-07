اللافي: الولايات المتحدة تؤكد دعمها لجهود المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة والانتخابات

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قال النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إنه التقى الخميس في تونس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مشيرًا إلى أن السفير أكد له دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية ومشروع الانتخابات.

أتى ذلك في تغريدة على حسابه الخاص بمنصة تويتر، حيث كتب يقول: “التقيت بالعاصمة التونسية، سعادة السفير ريتشارد ب. نورلاند سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا الذي أكد على تواصل دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي، الذي يقوم بها على صعيد توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة لعمله على ملف المصالحة الوطنية، ومشروع الانتخابات”.

وأضاف اللافي: “الولايات المتحدة الأمريكية دعمت للسلطة التنفيذية المنتخبة من الحوار السياسي، المتمثلة في المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية، ونحن نثمن استمرارها في دعم المسار الديمقراطي، والاستقرار الأمني والعسكري، ودعم توحيد المؤسسات”.