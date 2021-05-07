الكوني يبحث مع عمداء البلديات مطالب أهالي الجنوب

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ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، مع عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بية، ومدير مديرية أمن أوباري، الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وبحسب بيان المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، بحث الكوني خلال لقائه اليوم الجمعة بمسؤولي بعض المدن، في إطار زيارته التي بدأها الخميس إلى الجنوب سبل حل المشاكل التي تعانيها تلك المناطق، والوقوف على احتياجات السكان، والأحوال المعيشية والخدمية هناك.

وأكد الكوني خلال اللقاء حرص المجلس الرئاسي على التواصل مع الأهالي في المنطقة والاستماع لمطالبهم، بما يدعم العمل على إنجاز استحقاقات المرحلة بنجاح.