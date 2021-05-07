العفو الدولية تدعو حكومة الوحدة لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ومعالجة أزمة الإفلات من العقاب

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دعت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة إلى معالجة أزمة حقوق الإنسان على مستوى البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون.

وقالت المنظمة، في رسالة بعثت بها إلى الحكومة، إن على الحكومة معالجة العديد من الملفات بصورة ملحة، وتشمل الأولويات كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم.

في الرسالة دعت العفو الدولية، أيضا حكومة الوحدة الوطنية المكلفة، بتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر 2021 وإلى ضمان عدم التمييز والمساواة بين جميع الليبيين في حقوق المشاركة في الحياة السياسية والعامة والتمسك بالحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.

وقالت، إنه يتعين على حكومة الوحدة الوطنية أن تضمن تمكُّن الجماعات التي عانت طويلاً التهميش والتمييز المتجذّر بمن فيهم النساء، والأقليات العرقية، والنازحون داخليًا، من المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية والعامة وحمايتهم من العنف، والإكراه، والترهيب الذي تمارسه الجماعات المسلحة والميليشيات.