السني يلتقي مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة 

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قال سفير ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني اليوم الجمعة إنه التقى مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة السفير فيردون سينرلي

وأضاف السني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أنه ناقش مع سينرلي تطورات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية.

وأوضح سفير ومندوب ليبيا أنه استعرض مع المندوب التركي سُبل التنسيق ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن2570 وخارطة الطريق.

وأشار السني إلى أن سينرلي أكد حرص تركيا على دعم العملية السياسية وإرادة الليبيين لضمان أمن واستقرار ليبيا والمنطقة.