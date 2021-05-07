الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي يسحب عينات من لقاح sputnik

أخبارليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغدية والأدوية بنغازي سحب عينات من شحنات لقاح كورونا نوع sputnik من قبل مفتشي المركز وإحالتها إلى مختبرات الرقابة بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المركز أنه تم اليوم التفتيش وسحب عينات من لقاح سبوتنيك sputnik الروسي الخاص بجائحة كورونا وتم سحب عينات لإخضاعها للاختبارات والتحاليل اللازمة والتأكد من سلامتها.

وتابع المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه تم شحن العينات إلى مختبرات الإدارة العامة بطرابلس اليوم ليلا لإجراء التحاليل اللازمة عليها وإظهار النتائج بصلاحية استهلاكه من عدمه.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على تعليمات مدير عام المركز لمتابعة عملية نقل وتخزين وتلقيح التطعيمات الخاصة بفايروس كورونا بكامل ربوع البلاد والتنسيق مع اللجنة العليا المشكلة من قبله بالخصوص.