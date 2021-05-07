الخارجية تأذن بتركيب منظومات للجوازات بعدد من البعثات الدبلوماسية

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الجمعة أنها أذنت بتركيب منظومات للجوازات بعدد من البعثات الدبلوماسية.

وأضافت الوزارة أنه تم التعاون مع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للعمل على توفير الاحتياجات الضرورية والأجهزة المطلوبة بشكل عاجل وتركيب محطات تصوير جوازات السفر في عدد من الدول.

وأفادت وزارة الخارجية أن السفارات والقنصليات ستشرع في عملية إصدار جوازات السفر الجديدة في الايام القريبة القادمة.

وذكرت الوزارة أنه سيكون بمقدور الجالية الليبية من زائرين ومقيمين وطلبة وغيرهم تقديم طلباتهم مباشرة للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج لإصدار الجوازات بكل سهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد.

وأوحت أنه ستتم المرحلة الأولى بتركيب هذه المنظومات عبر البعثات الدبلوماسية التالية :

السفارة الليبية مالطا

السفارة الليبية الرباط

السفارة الليبية الأردن

السفارة الليبية مانشستر

السفارة الليبية واشنطن

السفارة الليبية القاهرة

القنصلية الليبية الإسكندرية

القنصلية الليبية اسطنبول

السفارة الليبية ماليزيا

السفارة الليبية كندا

السفارة الليبية بريطانيا

السفارة الليبية روما

القنصلية الليبية ميلانو.

وبينت وزارة الخارجية أنه سيتبع المرحلة الأولى مراحل أخرى لتركيب المزيد من المنظومات في سفارات وقنصليات بعدة دول أخرى