الأعلى للدولة يدعو سفراء الدول الغربية بعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي وتجاوز مهام عملهم

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أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه الشديد من البيان المشترك الصادر عن سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في ليبيا، وإشارتهم بأن الوقت الحالي غير مناسب لإجراء تغييرات في المناصب التي لها علاقة بالتجهيز للانتخابات في ليبيا .

واعتبر المجلس، في بيان الجمعة، بيان سفارات تلك الدول يعد تدخلا في الشأن الداخلي الليبي، ويؤكد أن انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود المرتزقة الأجانب على الأرض، بل ومن خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل قاطع.

وقال المجلس، إنه وفي الوقت الذي يشدد فيه على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد على أسس دستورية متينة، فهو يؤكد في ذات الوقت أيضا على أن استقلالية القرار الليبي هو أمر لا يقبل المساس به، وأنه على سفراء الدول الأجنبية عدم تجاوز مهام عملهم التي حددتها الأعراف الدبلوماسية وأن تراعي قوانين الدولة المستضيفة لها والالتزام بها وعدم القفز عليها تحت أي ذريعة كانت.

وكانت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات والمتحدة في ليبيا، أصدرت بيانا مشتركا حول أهمية دعم المؤسسات للتجهيز للانتخابات في وقتها المحدد.

وقالت في بيانها، إن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، وتعتقد أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570.