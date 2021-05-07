اجتماع موسع لاستئناف عمل محطة كهرباء الخليج البخارية في سرت

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بحث اجتماع موسع الترتيبات لاستئناف عمل محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت وتدارس عدد من الموضوعات تتعلق بالتجهيزات والترتيبات لاستئناف عمل المحطة التي كانت متوقفة عن العمل لأسباب فنية.

وقالت المكتب الإعلام لبلدية سرت، إن الاجتماع عقد في حضور رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر ومدير موقع مشروع تنفيذ المحطة، أبوبكر مخيون، ومساعد مدير موقع مشروع المحطة، بشير أبوعوينة، ورئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء سرت، رمضان أبوشوفة، ومدير دائرة صيانة الجهد الفائق بشركة الكهرباء سرت، الصديق بن دلاله، وعضو لجنة الأزمة بشركة الكهرباء سرت، عبد الحميد هيبلو.

وأضاف، أن الاجتماع ناقش المشاكل التي تواجه مشروع تنفيذ خط تغدية محطة كهرباء الخليج البخارية بالقبيبة بالغاز والموقف مند سنوات.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية سرت، إنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع لهذا الملف مع اللجنة المكلفة بالمشروع واللجنة المشرفة والشركة المنفذة.

وأشار إلى أن الاجتماع، تطرق إلى كيفية بداية العمل وصيانة خطوط الضغط العالي لربط الشبكة الشرقية مع الغربية ومعالجة أوضاع الوحدات بالمحطة، بالإضافة إلى الصيانة المخطط لها بالوحدة الأولى لإدخالها على الشبكة العامة لمجابهة أحمال الذروة الصيفية القادمة وإمكانية تكليف جهاز الشرطة الكهربائية لحماية المحطة.