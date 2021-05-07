أوحيدة:  نأمل أن تلتزم الحكومة بما تعهدت به لوفد بلديات الجنوب الشرقي

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة، جبريل أوحيدة، أن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة إلى الجنوب الشرقي ولقائه بوفد بلديات الجنوب كانت بدعوة منه بهدف تجاوز تبعات التهميش لهذا الجزء الهام من ليبيا وفق قوله.

ودعا أوحيدة في تدوينة له عبر صفحته بـ فيسبوك، الحكومة الالتزام بما تعهدت به من أجل إنصاف أبناء منطقة الجنوب الشرقي عامة والكفرة على وجه الخصوص لتهدأ النفوس ويتلاشى شعورهم بالتهميش الذي تراكمت آثاره بسبب سوء تصرف السلطات المتاعقبة على الوطن الجريح، على حد تعبيره.

وتابع عضو مجلس النواب، “أما بشأن عدم ذهابي ضمن الوفد المشكل فقد أوضحت ذلك خلال اجتماع ترتيب تلبية الدعوة وأني لازلت على موقفي من هذه الحكومة ضمن زملائي النواب عن الجنوب الشرقي مالم يثبت لنا حسن نية وعدالة ونزاهة وقدرة هذه الحكومة على تنفيذ البرنامج المناط بها وأنها على مستوى المحافظة على الأمن القومي للبلاد”.