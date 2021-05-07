أبوالغيط يرحب بالموقف الأمريكي برفع براءات لقاح كوفيد19 مؤقتا خطوة شجاعة وضرورية

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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الجمعة، بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع براءات لقاحات كوفيد-19 مؤقتا.

واعتبر أبوالغيط، أن من شأن هذه الخطوة الهامة أن تساهم في التسريع من وتيرة انتاج اللقاحات ووصوله إلى أكبر عدد من الدول ومن السكان.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن أبو الغيط، يعتبر أن الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن كوفيد 19 وما واكبها من ظروف استثنائية، تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية، لا يمكن إلا الإشادة بهذا القرار الشجاع والتاريخي الذي ينسجم تماما مع النداءات التي دأبت الجامعة على اطلاقها من أجل توفير لقاح آمن وفعال وتضامني للجميع.

وعبر المصدر عن الأمل في ألا تعرقل بعض الدول الغربية تنفيذ هذا القرار على المستوي العالمي، وكذلك الأمل في أن يساهم هذا القرار في إنهاء النقص الحاصل في الامدادات الخاصة بلقاح كورونا، حيث لم تتمكن حتى الآن معظم الدول النامية من إطلاق حملة التلقيح.