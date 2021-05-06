وصول “8” شاحنات متنقلة لغاز الطاهي لبلدية زليتن السيارات المتنقلة جاءت لرفع المعاناة على المواطنين والحد من الازدحام على مستودعات الغاز

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي زليتن عبدالله صيدون إن عدد 8 سيارات توزيع الغاز المتنقلة دخلت البلدية، وتم توزيعها بالكامل في عدة مناطق بالمدينة.

صيدون أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الخميس، أن عملية التوزيع كانت سلسلة بأشراف ومتابعة جهاز الحرس البلدي.

ولفت إلى أن عملية توزيع الغاز عبر السيارات المتنقلة جاءت لرفع المعاناة على المواطنين والحد من الازدحام على مستودعات الغاز بالتنسيق مع شركة البريقة، خصوصاً بأن المستودعات لا يوجد لديها الظرف الفارغ، لذلك تم استجلاب السيارات المتنقلة 4 سيارات من طرابلس و 4 سيارات من مصراته.

وأضاف صيدون، أن الطلبيات ستصل تباعاً وعملية التوزيع ستستمر حتى بعد شهر رمضان وفقاً لمسؤولي شركة البريقة، وسيتابع جهاز الحرس البلدي لضمان وصولها للمواطن بشكل مباشر.