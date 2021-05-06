ليبيا ومصر تؤكد على أهمية تذليل صعوبة حركة تنقل البضائع والأفراد بين البلدين

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أكدت ليبيا ومصر على أهمية تذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، وإعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.

وجاء ذلك في بيان ختامي صادر عقب انتهاء اجتماعات الدورة 13 للجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة في القاهرة، والتي انعقدت بعد انقطاع دام ثمان سنوات.

وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إن الجانبين الليبي والمصري، بحثا على مدى يومين أوجه التعاون في المجال القنصلي والأمني والقضائي، والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن الصيد البحري والثروة السمكية.

كما بحث الطرفان أيضا التعاون في المسائل المالية والمجال الجمركي، والنقل البري والجوي، إضافة للنظر في تفعيل اتفاقية الحريات الأربع المتعلقة بالتملك والتنقل والعمل والإقامة.

واستعرضت اللجنة المصرية الليبية، تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين، وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول.