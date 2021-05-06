قوات الجيش الليبي تتمكن من إحباط عمليات تهريب قرب الحدود المصرية توقيف المهربين وحرق الكمية المصادرة من التبغ خلال الأيام المقبلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات



تمكنت قوات من الجيش الليبي، من ضبط 6 سيارات قرب الحدود الليبية – المصرية، قبل قيامها بتهريب كمية كبيرة من التبغ إلى مصر.

وقالت كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة، في بيان لها، إن إحدى دورياتها بمدينة الكفرة، تمكنت من ضبط السيارات كانت محملة بالتبغ على بعد 170 كيلومترا جنوب الكفرة، قرب الحدود بين مصر وليبيا.

وأوضحت “تمت مصادرة تلك المركبات وتوقيف السائقين للتحقيق معهـم، على أن يتم حرق الكمية المصادرة من التبغ خلال الأيام القليلة القادمة”.

ويعد التهريب من أكثر النشاطات غير الشرعية انتشارًا في الجنوب الليبي، وتعتمد معظم العصابات الإجرامية والخارجين عن القانون عليه كمصدر رئيسي للتمويل، بحسب مصادر ليبية.

يشار إلى أن قيادة الجيش الليبي حرمت تلك العصابات من أنشطة تمويلها، بعد إطلاقها في يناير 2019 عملية فرض القانون، والتي مكنتها من السيطرة على مساحات شاسعة من الحدود الليبية .