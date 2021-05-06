عميد بلدية طبرق يطلق مناشدة لأصحاب المحلات بتخفيض الأسعار أمام المواطنين 

أخبارليبيا24- خاص

أطلق عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية مناشدة لأصحاب المحلات الخاصة بالملابس بتخفيض الأسعار أمام المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقام بوالخطابية بجولة على عدد كبير من محلات الملابس لتفقد الأسعار، وطلب من أصحاب المحلات مراعاة ظروف المواطنين في ظل غياب المرتبات والسيولة.

وأكد عميد بلدية طبرق لأصحاب المحلات المتعاونة أنه سيكون هناك تعاون مع البلدية مستقبلاً ومراعاتهم في عدد من الإجراءات.

يشار إلى أن بلدية طبرق قد أطلقت مناشدة من خلال صفحتها على “فيسبوك” بتخفيض الأسعار والتي لاقت قبولًا عند أصحاب المحلات والمواطنين.