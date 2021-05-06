زيت الزيتون الليبي يحقق مركزاً متقدماً في مسابقة برلين

أخبار ليبيا 24 – خبر

فازت شركتي المشكاة لإنتاج الزيت وزيتونة غريان ممثلتي مدينة غريان بالميداليتين الفضية والبرونزية في مسابقة برلين العالمية لزيت الزيتون المقامة في برلين منتصف أبريل الماضي، بعد مشاركة دولية لمنتجي زيت الزيتون.

وقدم المجلس البلدي غريان في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، التهنئة لأهالي المدينة خاصة وليبيا عامة بفوز ممثلي المدينة، بعد مشاركة بمنتج ذو جودة عالية من إنتاج أشجار الزيتون الغرياني.

وتشهد مدينة غريان تسابق العديد من رجال الأعمال لإظهار جودة زيت الزيتون وإنتاجه بأفضل الطرق و زيادة الإنتاج لهذا المنتج المتميز و الذي يتوقع أن يكون من أحد أهم الموارد الاقتصادية المحلية للمدينة .

يشار إلى أن عدت جهات على رأسها المجلس البلدي غريان وقطاع الزراعة في المدينة يعكفون على إعداد و تنفيذ مشروع مضاعفة أعداد شجر الزيتون في غريان والرفع من وعي استثماره بالشكل الصحيح والجدوي الاقتصادية العالية والتي تتجاوز في حال نجاح الخطة مجموع المرتبات العامة التي تدخل إلى المدينة بالإضافة إلى بعث العديد من المشروعات والوظائف المتعلقة بالزيتون وإنتاج الزيت.