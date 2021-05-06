خلفًا للطرابلسي .. الرئاسي يكلف “حسين العائب” بمهام رئاسة جهاز المخابرات | من هو؟ "الصويعي" كان يشغل منصب مدير أعمال "عبدالله السنوسي" بنظام القذافي

أخبار ليبيا 24 – خبر

كلف المجلس الرئاسي في قرار صدر عنه اليوم الخميس، حسين محمد العائب، بمهام رئاسة جهاز المخابرات الليبية، خلفا لعماد الطرابلسي .

وشدد القرار رقم “17” الصادر اليوم الخميس بضرورة العمل به من تاريخ صدوره في 5 مايو الجاري، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه”.

ويخلف العائب، الطرابلسي، الذي كلفه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج، العام الماضي.

وعمل العائب لسنوات في جهاز المخابرات، وهو مقيم في طبرق، وترجع أصوله لمدينة “الجبل الغربي”، غربي ليبيا. ‎

وكان عقيد “حسين العايب الصويعي” يشغل منصب مدير أعمال “عبدالله السنوسي” و يرأس شركة الخليج للخدمات السياحية سابقاً .

يذكر أن ” الصويعي” قد تم ترشيحه لمنصب وكيل وزارة الداخلية في حكومة علي زيدان .