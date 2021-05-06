خروج الدفعة الثانية من السجناء المفرج عنهم بسجن قرنادة بلغ عدد المفرج عنهم "54" معتقل أغلبهم من مدينة درنة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مصدر عسكري رفيع إنه تم اليوم الخميس الإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين بسجن قرنادة والبالغ عددهم 54 معتقلا، أغلبهم من مدينة درنة.

المصدر أضاف أن إجمالي السجناء المفرج عنهم خلال شهر رمضان سيكون 193 سجينا، مشيراً إلى أن المجموعة الثالثة من المفرج عنهم ستكون ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد المحجوب أعلن في تصريح سابق لأخبار ليبيا 24 عن خروج الدفعة الأولى من السجناء المفرج عنهم من سجن قرنادة بمنطقة الجبل الأخضر في الثاني من مايو الجاري .

وأوضح أن أدارة التوجيه المعنوى نظمت محاضرات توعوية داخل السجن، استهدفت المفرج عنهم بحكم من القضاء العسكري بعنوان “الوسطية والاندماج المجتمعي”، مشيراً إلى أن القائد العام أكد على أقامة المحاضرات والاهتمام بتنفيذ الاحكام بأقصى سرعة.