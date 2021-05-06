بحضور الدبيبة والكبير.. الليبية للاستثمار تستلم النتائج النهائية لتقييم أصولها لعام 2019

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار استلامها النتائج النهائية لتقييم أصولها للعام 2019، والذي جرى بالشراكة مع شركة ديلويت العالمية للمحاسبة والتدقيق، وذلك خلال احتفالية حضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار عبر صفحتها بـ فيسبوك، إن نتائج تقييم أصول المؤسسة المعلن عنها بقيمة 68.4 مليار دولار مؤكدة المحافظة على أصولها بالرغم من التأثير السلبي للفرص الضائعة الناجمة عن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ العام 2011.

وحضر الاحتفالية التي أقامتها المؤسسة بالمناسبة، الأربعاء، بالعاصمة طرابلس محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة الرقابية والمحاسبية وبعض أعضاء حكومة الوحدة الوطنية ولفيف من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارة والمديرون العامون للشركات والمحافظ والصناديق التابعة للمؤسسة.

وكانت قد أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار، في 12 ديسمبر 2019، مشروعي التحول وتقييم الأصول بالشراكة مع شركتي ديلويت وأوليفر وايمان خلال احتفالية أقيمت بفندق لايكو بالعاصمة التونسية المملوك لها بحضور ممثلين دوليين.