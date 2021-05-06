بحث عدة ملفات بين وزير النفط وأعضاء المجلس الأعلى للدولة عن الجنوب

أخبار ليبيا24

قال مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز إن وزير النفط والغاز، محمد عون، استقبل، اليوم الخميس، أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مناطق الجنوب، وبحث معهم جملة من المواضيع التي تهم سكان مناطق الجنوب الليبي.

وأضاف المكتب، أن عون وأعضاء المجلس تطرقوا إلى عدة ملفت منها، مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط في الجنوب الليبي لحل مشاكل توفر الوقود وغاز الطهي، وملف التوظيفات ومدى إمكانية إيجاد فرص عمل للخريجين ممن يسكنون المناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية، وتوفير الخدمات المناسبة للسكان.

كما تطرقوا إلى إتاحة الفرص للشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ بعض الأعمال والمشاريع، وإعطاءها الأولوية في ذلك ضمن برامج التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة لسكان مناطق الجنوب من الاستفادة واستعمال خدمات طيران النفط، خاصه في الحالات الطارئة، وذلك نظرا لعدم توفر رحلات جوية من وإلى مطارات مدن الجنوب.

وذكر المكتب، أن الوزير أكد أن وزارة النفط والغاز لن تدخر جهدا في سبيل توفير كل ما يلزم من إمكانيات متاحة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحقق تطلعات سكان الجنوب وترفع المعاناة عنهم.