بالفيديو | “إرث داعش”.. محنة عائلة “الشاعري” لم تنته بعد "إرث داعش" .. محنة عائلة "الشاعري" لم تنته بعد

أخبار ليبيا 24 – تقرير

التقت وكالة أخبار ليبيا 24 بالمواطن “عادل عمر الشاعري” الذي فقد أخيه جراء سيطرة تنظيم “داعش” والجماعات الإرهابية التابعة له على مدينة درنة.

الشاعري يروي بحرقة حادثة اختطاف وقتل شقيقة “فارس” الذي طالته أيادي الغدر من عناصر الجماعات الإرهابية في مدينة درنة في الواحد والعشرين من يونيو من عام 2014 م.

وتأتي عملية الخطف هذه بعد أربعة أشهر من الإعلان عن وجود داعش لأول مرة في ليبيا من مدينة درنة، في أكتوبر 2014، وذلك بعد مبايعة “شورى شباب الإسلام” للتنظيم، واعتراف زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي، بانضمام أقاليم برقة وطرابلس وفزان إلى “أرض الخلافة” المزعومة .

جهودنا ذهبت سدى

الشاعري روي تفاصيل جريمة قتل أخيه البشعة بكل حرقة، وقال إنه تم خطه من شارع “الفنار” بجانب الكرنيش في وسط المدينة في عز النهار، دون خوف وبدون أي وجه حق، وبكل عنجهية وظلم ، لأن هناك من كان يفتي لهم لقتل وخطف وتعذيب الناس .

وبعد وقت قليل من عملية الاختطاف، وصل الخبر إلى المنزل، وبدأنا في رحلة البحث عنه في نفس اليوم أنا وباقي أخوتي وبعض من أبناء عمومتي والأصدقاء المقربين، ولكن كل جهودنا ذهبت سدى ودون أي فائدة، فقط حاولنا التواصل مع كل أصدقائه والناس التي كانت موجودة في مكان الحادث ولم لم يخبرنا أحد بأي شئ، سوء بعملية الخطف وأنا المختطفين كانوا ملثمين ولم يظهر منهم شئ .

تصفية بالرصاص

عدنا ادراجنا وسكن الحزن والدموع والإحباط المنزل، ولم نجد “فارس”.

وفي صباح اليوم التالي وصلنا خبر العثور على جثة “أخي” في ساحل كرسه بعد أن تمت تصفية بالرصاص، سكت عادل عمر الشاعري قليل والدموع تملئ عيناه وقال “فقدان شخص عزيز أمر صعب على المقربين منه، خاصة وأن هذا الشخص قد يكون قطعة من جسدك .

وقال إن أخي “فارس” كان أحد منتسبي القوات الخاصة “الصاعقة” واشترك في المعركة ضد مليشيا مايسمي بــ”أنصار الشريعة” الإرهابية أمام مستشفي الجلاء في مدينة بنغازي.

تهجير

وبعد اغتيال “أخي” أضررنا لمغادرة المدينة بعد إتمام مراسم العزاء، ويعد سيطرة الجماعات الإرهابية بشكل رسمي على المدينة، واشتد علينا الحالة خاصة بعد مضايقة بعض العناصر الإرهابية لنا .

ويقول الشاعري ويملئ صوته الحزن والآسي عندما تذكر تلك الأيام “هجرنا مدينتنا الحبيبة وغادرنا منزلنا إلى المجهول، وحط بنا الرحال في منطقة أمساعد الحدودية لحوالي سبعة أشهر وبعدها انتقالنا إلى طبرق في ظروف لا يعلمها إلا الله، فقد كنا نعالي من نقص السيولة وعدم الحصول على بعض الأكل والشرب، ولم نستطع دفع إيجار المنزل، خاصة ونحن عائلة ومعنا أطفال ونساء.

ويتابع “بعد أن تحررت مدينة درنة وعدنا إلى الديار والفرحة كانت على وجه جميع أفراد الأسرة، ولكن مايحرقنا حتى هذا اليوم أننا لم نتعرف على قاتل أخي “فارس”، فقد كانت الجماعات الإرهابية تضم في صفوفها العديدمن العناصر الأجنبية من كل حدب وصوب، ولم تكن تعرف الرحمة وكان هدفها إطلاق الرعب والخوف في قلوب سكانها إلى أن من علينا الله بالتحرير.

وكان عناك الكثير من المشككين فيما قامت به الجماعات الإرهابية في درنة من جرائم بشعة من خطف وقتل خارج القانون في جرائم بشعة لا يصدقها عقل بشري ولا تمت لأي دين بصلة، ولم تتوقف عملية الخطف للعسكريتين والمدنين وقتلهم بطريقة بشعة أم بشكل مباشر أو خطفهم وتغيبيهم، فهناك من عثر على جثته وهناك من هو مفقود إلى الآن.