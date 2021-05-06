الولايات المتحدة ودول أوروبية ترفض إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الخميس، رفضها إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشددة على ضرورة التزام السلطات الليبية بتسهيل إجراء الاستحقاق الديمقراطي في موعده.

وقالت الدول الخمس في بيان مشترك حول أهمية دعم المؤسسات الليبية للتجهيز للانتخابات في وقتها المحدد “إن قرار مجلس الأمن رقم (2570) دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021”.

وأضاف البيان، “أنه بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية”، وأشار البيان إلى أن الدول تعتقد أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم (2570).