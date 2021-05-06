الكوني: سأتوجه إلى الجنوب لبحث توحيد الجيش

أخبار ليبيا 24

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إنه سيتوجه الخميس إلى الجنوب للقاء قيادات عسكرية لتوحيد الجيش.

وناشد الكوني في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء في طرابلس، مجلس النواب الإسراع في اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من القيام بمهامها.

وقال الكوني “أنجزنا الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة ونحن بانتظار توحيد المؤسستين العسكرية والمالية، وسأتجه غدا إلى الجنوب لألتقي قيادات عسكرية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية”.

وتخوف الكوني من استمرار انقسام المؤسسة العسكرية في البلاد، مشيرا إلى أن الجيش لم يتوحد حتى الآن بسبب وجود أزمة ثقة بين الطرفين، آملا أن تبدأ خطوات فعلية لتوحيد الجيش خلال الفترة المقبلة.

وحذر الكوني من أن الطرفين المتحاربين لازالت أيديهما على الزناد رغم أعمال اللجنة العسكرية، مؤكدا أن الجنوب دفع الثمن باهضا بسبب الأزمة السياسية والحروب.

وحول الانتخابات المقررة في ديسمبر أكد الكوني أن هذا الاستحقاق هو الهدف السامي الذي يجب أن نسعى جميعا إليه، لكنه عبر عن عدم ارتياحه لفكرة تغيير مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معربا عن تخوفه من أن يؤثــر تغييـر رئاسة مفوضية الانتخابات في العملية الانتخابية نهاية العام.