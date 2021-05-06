الردع يضبط أفراد عصابة تورطت في عملية خطف وابتزاز في 2019

أخبارليبيا24

أعلن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ضبط كافة أفراد عصابة تورطت في عملية خطف وابتزاز في 2019.

وأضاف الجهاز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن آخر عمليات القبض كانت لباقي عناصر العصابة المتورطة في عملية خطف بتاريخ 24/4/2019 للمواطن (بشير بزيز) نائب المدير العام بشركة توتال النفطية.

وأوضح الجهاز ان أفراد العصابة قامت بخطف بزيزي في طرابلس بالقرب من منزله الكائن بجامع الصقع وتوجهوا به إلى منطقة قصر خيار شرق العاصمة طرابلس بمنزل المجرم عبد المنعم علي جمعة.

وأكد جهاز الردع أن المواطن المخطوف تعرض لشتّى أنواع التعذيب والتهديد لأهله بقتله مقابل حرّيته وتم دفع فدية بقيمة 300,000 ألف دولار.

وذكر الجهاز في وقت سابق أن ملاحقة باقي التشكيل العصابي لن تتوقف بعدما تم القبض على المجرم الشارف البهلول الشارف المرغني في قضية خطف سابقة.

وأفاد جهاز الردع أنه تمكن من القبض على كامل العصابة، أبوسويق محمد أبوسويق، وعبد المنعم علي جمعة أسبيلية، محمد علي جمعة اسبيلية.

وأشاد جهاز الردع للأجهزة الأمنية في بلدية تاجوراء على تعاونهم في القبض على باقي العصابة.