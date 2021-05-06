الدبيبة: خانني التعبير حينما قلت بنغازي ستعود إلى حضن الوطن

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ،إن وصفه السابق عن عودة مدينة بنغازي إلى حضن الوطن كان في جلسة غير رسمية، قائلا: “قد خانني التعبير”، مشيرا أنه سبق وأن وصف مدينته مصراتة بذات الوصف في السابق.

جاء ذلك في تصريحات له بثت عبر قناة الجزيرة القطرية، أكد خلالها أن حكومة الوحدة الوطنية ستعقد قريبا اجتماعا في مدينة بنغازي بالتنسيق مع القوات الأمنية.

وتابع الدبيبة، “هناك بشائر حول إخراج المرتزقة من ليبيا، قائلا: “نتمنى أن يخرج المرتزقة حالا، أعتقد إنه فيه نقاش وجاري اليوم نقاشاتنا مع الدول الكبرى والأوروبية والجارة والصديقة وغير الصديقة، وأعتقد أن هناك بشائر خير لإخراج المرتزقة”.

ووضح أن حكومته تسعى إلى تحقيق مصالحة وطنية، وتعمل على إنجاز الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد الدبيبة أنه يريد إقرار الدستور والانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، موضحا أن حكومته وحدت 80 في المائة من مؤسسات الدولة، باستثناء المؤسسة العسكرية، ولجنة (5+5) تعد نواة توحيدها.